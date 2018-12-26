Россия выступает за все меры, направленные на скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в 2019 году, передает Report.

«Мы не ставим временные рамки. Мы всегда выступали за скорейшее урегулирование и за все меры, которые направлены на скорейшее урегулирование этой проблемы», — заявила М.Захарова.

Она подчеркнула, что так как конфликт затяжной, сложно говорить о конкретных сроках решения проблемы.

«Но все, что будет зависеть от российской стороны и в качестве сопредседателя, и в своем национальном качестве, и в качестве страны, у которой с Азербайджаном и Арменией общее прошлое, общая история, будет сделано все необходимое», — добавила официальный представитель МИД.

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