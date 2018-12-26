Минобороны РФ провело успешный пуск ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, о котором президент Владимир Путин рассказывал в послании Федеральному собранию в 2018 году.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин лично дал команду приступить к испытаниям в Национальном центре управления обороной.

«Это даже событие не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов. <…> Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас», — цитирует Путина «Интерфакс».

Пуск был произведен из Оренбургской области; ракета поразила условную цель в Камчатском крае. «Программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс „Авангард“ на вооружение РВСН», — заявили в Кремле.

Minval.az