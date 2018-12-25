Россия и Белоруссия создадут рабочую группу, которая подготовит предложения по дальнейшей интеграции двух стран и по решению спорных вопросов между ними​, об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Силуанов рассказал, что лидеры ​двух стран во время встречи обсудили в том числе изменения в налоговом законодательстве и совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы.

«В первую очередь, мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве России и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора», — сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

По словам первого вице-премьера, стороны договорились «о сближении позиций» в области ценообразования на энергоресурсы.

Силуанов пояснил, что Москва и Минск должны решить вопрос образования цен на газ и «начиная с 2020 года» определиться с предложениями по их формированию.

При этом глава Минфина не ответил на вопрос, удалось ли во время переговоров решить вопрос о компенсации убытков от налогового маневра, на которой настаивает Белоруссия.

Переговоры президентов России и Белоруссии прошли в Кремле и продлились около четырех часов.

Minval.az