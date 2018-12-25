Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали новый круг переговоров, который проходит в Кремле, передает ТАСС. На повестке дня стоит ряд спорных вопросов, которые поднимаются обеими сторонами.

В частности, речь идет о ценообразовании на российский природный газ. Белорусскую сторону также беспокоит вопрос компенсации выпадающих доходов от налогового маневра, проводимого Москвой, российскую — вопрос периодического нарушения таможенного режима Белоруссии и России.

Как ранее подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры двух стран в ходе начавшихся переговоров обсудят нюансы, связанные с проводимым РФ налоговым маневром в нефтяной сфере. «Есть нюансы в подходах в связи с реализацией маневра, которые предстоит обсудить лидерам России и Белоруссии», — сказал он. «Этот вопрос остро ставится нашими белорусскими коллегами и партнерами, поэтому наверняка наши коллеги будут ставить этот вопрос на предстоящих переговорах», — подчеркнул представитель Кремля.

Также лидеры «проведут сверку часов по всему комплексу двусторонних союзных отношений», в том числе тематику развития Союзного государства РФ и Белоруссии, сказал Песков.

По его словам, ожидается, что лидеры значительную часть встречи проведут в формате один на один.

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