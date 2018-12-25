Сотрудники Интерпола задержали в Иркутске офицера вооруженных сил Азербайджана в отставке, который находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МВД по региону.

«Задержанный 38-летний гражданин Азербайджана долгие годы служил в вооруженных силах республики и около трех лет назад оставил службу в звании майора. Находясь на пенсионном обеспечении, мужчина придумал схему обмана своих, в недавнем прошлом, сослуживцев», — говорится в сообщении.

По версии следствия, майор в отставке предлагал пациентам военного госпиталя за вознаграждение оформить медицинскую справку, дающую основание на уход на пенсию по инвалидности со всеми полагающимися денежными выплатами.

«За свою помощь он просил гонорар в несколько тысяч долларов. Получив деньги от экс-сослуживцев, скрылся», — сказано в пресс-релизе.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного азербайджанца в Баку.

Minval.az