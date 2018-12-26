Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в ближайшее время не планирует покидать свой пост.

«Сразу через полгода, когда стал президентом республики, сразу пошли разговоры о моей отставке. Это как национальная лотерея. Я работал и буду работать. Когда глава государства скажет, напишу заявление и уйду с работы», — сказал ингушский лидер в ходе пресс-конференции в Магасе.

При этом он отметил, что на это решение не повлияет неконструктивная критика и давление оппозиционеров.

«Под давлением, конечно, нет. Это шантаж. Перед нами стоят важные задачи, исполнение которых нужно продолжить «, — цитирует «Интерфакс» Ю.Евкурова.

По его словам, одна из основных задач властей Ингушетии — укрепление единства, налаживание конструктивного диалога между обществом и властью.

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