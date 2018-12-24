Верховный суд Якутии отменил «сухой закон» на территории эвенкийского села Жиганск, принятый местными жителями, говорится на сайте суда. «Решение суда не вступило в законную силу», — отмечено в тексте.

Вступивший в силу с 1 декабря запрет на продажу любого алкоголя в этом населенном пункте признали противоречащим федеральному законодательству, поскольку он ущемляет права торговца спиртным, выступившего истцом.

Органы местного управления обвинили в превышении полномочий.

В селе, где проживает четыре тысячи человек, зарегистрировано более 130 официальных алкоголиков, передает РИА Новости. Оно стало первым из 160 якутских поселений, где полностью прекратили продажу спиртного.

За запрет проголосовали 62 процента жителей Жиганска. После чего он был закреплен решением местного совета депутатов.

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