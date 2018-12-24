Международный университет Грузии опроверг информацию о выдаче поддельных дипломов гражданам Азербайджана

Как сообщает, ректор частного вуза Кахабер Кордзая выступил с заявлением, комментируя сюжет телеканала «Рустави 2», подготовленный по данному вопросу.

По его словам, гражданин Азербайджана Мирджалал Зейналов, которому, как утверждалось в сюжете, был выдан поддельный диплом, поступил в университет и учился три года: «До получения диплома студент предоставил документы соответствующих госструктур Азербайджана о смене фамилии, поэтому диплом был выдан с указанием его новой фамилии».

Отметим, что Международный университет Грузии был создан в 1995 году. Высшее учебное заведение принадлежит двум гражданам Грузии и двум гражданам Азербайджана. Каждый из них владеет 25% акций.

Minval.az