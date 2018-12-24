За последние две недели в Армении зарегистрировали 10 случаев гриппа A H1N1, называемого в народе «свиным гриппом». Об этом в беседе с корреспондентом NEWS.am Medicine сообщила начальник отдела эпидемиологии особо опасных и воздушно-капельных инфекций Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении Лиана Торосян.

По ее словам, в отделениях реанимации армянских больниц на данный момент нет пациентов с осложнениями из-за этого вируса: большинство пациентов с H1N1 – дети, которые, однако, довольно легко перенесли болезнь и уже выписаны из больниц.

Помимо А H1N1 в Армении регистрируются и другие вирусы – в основном, возбудители ОРВИ – аденовирусы, респираторно-синтициальные вирусы и другие. Встречаются они у людей всех возрастов, но чаще всего – у детей до 5 лет.

Напомним, что H1N1 — это подтип вируса гриппа А, который может вызывать заболевание как у людей, так и у животных. В 2009 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о пандемии гриппа A(H1N1/09), которая продлилась до 2010 года. В ходе пандемии выявили не менее 221 829 случаев и 1906 смертей.

Minval.az