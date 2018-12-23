Императору Японии Акихито в воскресенье исполнилось 85 лет. День рождения императора в Японии отмечается как национальный праздник, и для Акихито, который в будущем году должен отречься от престола, этот день рождения становится последним в ранге японского императора, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

«Тот факт, что эпоха Хэйсэй заканчивается, и Япония свободна от войн, дает мне душевное спокойствие», — приводит слова монарха Управление делами императорского двора. Акихито также подчеркнул, что необходимо помнить те «бесчисленные жизни, которые были потеряны в годы Второй мировой войны», и что нынешние мир и процветание Японии построены «на огромных жертвах и безустанных стараниях японского народа в послевоенный период». «Мы должны передать историю поколениям, рожденным после войны», — добавил Акихито.

Император Японии также от всего сердца поблагодарил жителей Японии за оказанную ему поддержку в связи с желанием отречься от престола в пользу своего старшего сына, кронпринца Нарухито.

Ранее в этом году правительство Японии решило, что Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. На следующий день — 1 мая 2019 года — новым монархом станет его сын Нарухито. Предполагается, что этот день станет выходным или получит статус постоянного праздника. Государственным праздником и выходным в Японии обычно провозглашается день рождения монарха.

Изначально правовые нормы не предусматривали прижизненного отречения императора от престола, но Акихито в августе 2016 года в обращении к нации выразил такое желание в связи с преклонным возрастом, хотя и не сказал этого прямо. По итогам длительного согласования летом прошлого года был принят специальный закон, позволяющий императору отказаться от власти. Закон ограничен тремя годами, а его действие рассчитано только на нынешнего монарха.

Согласно проведенным опросам, подавляющее большинство японцев с пониманием отнеслось к желанию Акихито сложить свои императорские полномочия.

Император в Японии по конституции не считается главой государства, а является лишь «символом страны и единства ее народа». Он не имеет политических полномочий и выполняет церемониальные функции.

Родившийся 23 декабря 1933 года Акихито считается представителем одной из старейших монарших династий мира. Он был первенцем в браке императора Хирохито (1901-1989) и императрицы Нагако (1903-2000), у которых родилось два сына и пять дочерей.

В 1952-1956 голах Акихито обучался на факультете политики и экономики токийского Университета Гакусюин. Он был официально объявлен наследным принцем 10 ноября 1952 года, а 7 января 1989 года стал 125-м императором Японии, унаследовав трон после смерти отца. 55-летнему Акихито были переданы символы верховной власти — зеркало, меч и ожерелье из яшмы. С его восшествием на престол в Японии была объявлена новая эра, получившая название Хэйсэй, что означает «мир и согласие».

Со своей супругой Митико (урожденная Митико Сёда) Акихито познакомился во время игры в теннис. Митико — дочь богатого промышленника-мукомола и первая в истории Японии простолюдинка на троне. Их бракосочетание состоялось в апреле 1959 года, когда Акихито был еще наследным принцем.

В нарушение многовековых традиций монаршая чета сама воспитывала своих троих детей. Императрица, получившая среди соотечественников прозвище Митти, долгие годы считалась законодательницей моды. Ее день рождения традиционно отмечают по всей стране.

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