Хавбек сборной Азербайджана по футболу Ричард Алмейда все же не прочь вернуться в агдамский «Карабах».

Как сообщает «Азериспорт», Алмейда обратился в руководство казахстанского клуба «Астана» и попросил прервать контракт с ним.

Натурализованный бразилец готов играть за «Карабах» за 500 тысяч долларов, хотя ранее зарабатывал в стане «скакунов» на 300 тысяч больше этой суммы.

Ранее сам футболист говорил о том, что у него контракт с «Астаной». Однако, Алмейда понимает, что дела в стане «Астаны» не идет лучшим образом: он так и не стал одним из лидеров клуба, который в последнее время испытывает финансовые проблемы. Так что не исключено, что вслед за Рейналдо еще один из бывших лидеров «Карабаха» вернется в стан агдамской команды.

Minval.az