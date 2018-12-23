Заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян, занимавший пост министра образования и науки страны в 2009-2016 гг., на своей странице в Facebook раскритиковал проект оптимизации правительства и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

«Никому в Греции, Италии или Сербии в голову не придет «закрыть культуру». В армяно-азербайджанском противостоянии крупнейший удар в этом году мы получили в UNESCO, когда из-за бездействия и дилетантства наших азербайджанцы смогли зарегистрировать свой похожий на «кочари» танец, при том, что в прошлом году нашими усилиями «кочари» уже был зарегистрирован, как армянское нематериальное культурное наследие. В этой истории наиболее опасной частью является то, что азербайджанцы зарегистрировали – внимание — как танец с территории Нахичевани (Нахчыван — прим.Минвала). Понимаете, что происходит?», — подчеркнул он.

Говоря о Министерстве диаспоры, Ашотян отметил, что оно было создано по двум основным причинам: во-первых, МИД не мог полностью реализовать потенциал диаспоры, а во-вторых — это было серьезным внешнеполитическим посылом, в особенности, с учетом вызовов в контексте армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений.

Minval.az