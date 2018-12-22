Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предстанет перед судом в Испании 21 января по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает Associated Press.

Отмечается, что в ходе слушания Роналду признает вину и получит двухлетний срок в соответствии с соглашением, которое футболист заключил ранее с налоговыми органами Испании. Также известно, что ему грозит штраф в размере €19 млн.

Роналду был обвинен в налоговом мошенничестве на сумму €14,7 млн, совершенном в период с 2011 по 2014 год. Обвинение полагает, что португалец скрывал своих доходы, используя подставные компании.

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