Позиция армянской стороны в вопросе избрания генсека ОДКБ будет конструктивной, заявил в субботу журналистам и.о. премьера Никол Пашинян.

В пятницу президент Белоруссии Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации. Ранее Зась уже посетил с целью согласования своего назначения Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию. При этом визит в Армению Зася не планируется, заявляла пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, передает РИА Новости.

Сам Зась отметил, что готов в любое удобное для армянского премьера время прибыть в Армению, встретиться с главой правительства, министром иностранных дел и министром обороны. Он выразил надежду на консенсус по вопросу его назначения. Пресс-секретарь и.о. премьера Арман Егоян заявил РИА Новости, что вопрос должен быть решен консенсусом.

«Вы знаете, консенсус более важен в вопросах содержания ОДКБ, чем касающихся генсека. Мы всегда были и останемся конструктивными, надеясь на взаимность. Мы не требуем от других большего, чем сами готовы сделать», — сказал Пашинян.