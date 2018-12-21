Как она всё успевает? Этот вопрос многочисленные поклонники Кейт Миддлтон задают не только тогда, когда говорят о её общественной и благотворительной деятельности. По слухам, герцогиня Кембриджская, которая совсем недавно стала мамой в третий раз, готова пойти по стопам королевы Елизаветы II и родить четвёртого ребёнка.

2018 год вообще был богат на счастливые события в королевской семье. У Кейт и принца Уильяма родился третий ребенок, а Гарри наконец-то женился и теперь готовится впервые стать отцом. Многие поклонники семьи монархов не сомневаются в том, что в следующем году появится на свет не только первенец Меган Маркл. Британский таблоид The Sun сообщает, что герцога и герцогиню Кембриджских, возможно, снова ждет пополнение. В таком случае Кейт Миддлтон повторит судьбу Елизаветы II, которая родила четверых детей.

Судя по всему, Елизавета является для Кэтрин примером не только в вопросах стиля и этикета. Кроме того, пользователи Сети предполагают, что таким образом герцогиня Кембриджская хочет обойти свою соперницу Меган Маркл и завоевать расположение королевы.

Minval.az