Согласно соответствующей инструкции, утвержденной Министром обороны, Управление по морально-психологической подготовке и связям с общественностью Главного управления по личному составу в ряде воинских частей проводит мероприятия по эффективной организации психологической работы с личным составом, психологическому изучению и просвещению военнослужащих.

Как сообщает МО АР, психологи и офицеры по работе с личным составом воинских частей организовывают встречи в связи с адаптацией молодых солдат к службе, изучением их индивидуально-психологических особенностей, дают соответствующие рекомендации и проводят просветительскую работу по применению новых методов. В Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил ведутся работы по профессионально-психологическому отбору военнообязанных, желающих добровольно поступить на сверхсрочную военную службу.

С молодыми солдатами и военнослужащими сверхсрочной службы проводятся беседы на тему психосоциологические особенности военной службы, а также проводятся практические занятия по различным темам.

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