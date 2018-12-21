Азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к конструктивному диалогу с армянской стороной по урегулированию конфликта, заявил председатель правления общины Турал Гянджалиев.

«В условиях совместного проживания азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха можно обеспечить справедливый мир, устойчивую региональную стабильность и безопасность. Одним из важных шагов в этом направлении является поощрение диалога между общинами. Азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к конструктивному диалогу», — сказал Т.Гянджалиев, слова которого приводит агентство «Интерфакс — Азербайджан».

Minval.az