Фьючерсы нефть Brent на торгах на бирже ICE в Лондоне торгуются 21 декабря ниже отметки в 54 доллара.
Баррель Brent с поставкой в феврале стоит 53,83 доллара. Ниже 54 долларов баррель Brent предыдущий раз опускался в сентябре 2017 года.
Фьючерсы нефть Brent на торгах на бирже ICE в Лондоне торгуются 21 декабря ниже отметки в 54 доллара.
Баррель Brent с поставкой в феврале стоит 53,83 доллара. Ниже 54 долларов баррель Brent предыдущий раз опускался в сентябре 2017 года.
Дата: 2018/12/21 15:59
Раздел: Новость
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