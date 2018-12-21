Фьючерсы нефть Brent на торгах на бирже ICE в Лондоне торгуются 21 декабря ниже отметки в 54 доллара.

Баррель Brent с поставкой в феврале стоит 53,83 доллара. Ниже 54 долларов баррель Brent предыдущий раз опускался в сентябре 2017 года.

Minval.az