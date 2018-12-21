Москва считает опасным рассматривать проблемы на Ближнем Востоке через призму борьбы с Тегераном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс.

«Опасно рассматривать все региональные проблемы через призму борьбы с Ираном, мы это наблюдаем, к сожалению, со стороны США и некоторых их союзников», — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

«Это очень опасная линия, которая нагнетает конфронтацию и грозит взрывом в исламском мире — между шиитами и суннитами, и если это произойдет, то палестинская проблема потонет в новых и новых, гораздо более болезненных испытаниях, которым этот регион был подвергнут», — отметил министр.

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