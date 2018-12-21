Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с днем рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Уверен, что Ваш многолетний опыт государственной деятельности, а также прилагаемые непомерные усилия, направленные на улучшение благосостояния народа страны, продолжат вносить значительный вклад в дальнейшее процветание и устойчивое развитие Азербайджана.

Убежден, что многовековые традиционно дружеские отношения между Астаной и Баку будут и впредь динамично развиваться на основе братского и стратегического партнерства, а также во благо народов наших стран.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых успехов на ответственном посту, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания», — говорится в тексте поздравления главы Казахстана, которое опубликовал АзерТАДЖ.

Minval.az