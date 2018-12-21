Визит лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Россию ожидается в начале 2019 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Мы его пригласили, он принял приглашение с признательностью. Сейчас идет речь о том, чтобы согласовать удобные для обеих сторон даты и сформировать делегации, — сказал Богданов. — Ожидаем его в начале следующего года».

«Он должен определить состав делегации, мы кое-какие пожелания высказали на этот счет. Ждем подтверждения», — добавил замминистра.

Россия готова организовать встречу представителей ФАТХ и ХАМАС в Москве, добавил он.

«[Мы готовы принять] представителей, первых лиц, вторых лиц — как им покажется удобнее», — сказал он, отвечая на вопрос об организации Москвой встречи представителей ФАТХ и ХАМАС. «На наш взгляд, очень важно, чтобы палестинские организации встретились и договорились о восстановлении политического, географического единства палестинского народа», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Богданов также отметил, что Россия всегда поддерживала усилия Египта по межпалестинскому урегулированию, в частности проведение встреч в Каире и посещение египетскими делегациями Палестины.

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