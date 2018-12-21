Вооруженные силы сепаратистов Карабаха пополнятся современной военной техникой. Об этом заявил лидер сепаратистов Бако Саакян, выступая на пленарном заседании так называемого «парламента», передают ереванские СМИ.

«В центре особого внимания были и остаются вопросы строительства армии, безопасность, а также гражданская оборона. И далее будет делаться все для последовательного повышения боеготовности армии, пополнения современной военной техникой ВС Арцаха, укрепления системы гражданской обороны», — сказал Саакян.

Накануне стало известно, что договоры о поставках в Армению вооружений в рамках российского кредита в 100 миллионов долларов заключены.

Ереван дважды уже получал от России кредит на закупку современных вооружений и военной техники. Поставки в рамках первого соглашения в 200 миллионов долларов завершены.

Minval.az