Иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало тонуть, военно-морские силы проводят спасательную операцию. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на ВМС армии Ирана.

«Команды по спасению и оказанию помощи военно-морских сил армии Ирана вместе с группой водолазов Северного флота в данный момент находятся на месте для спасения экипажа судна», — приводит агентство сообщение военных.

Известно, что корпус судна получил пробоину несколькими часами ранее, из-за чего корабль начал постепенно погружаться под воду.

Как сообщает новостное агентство IRIB, инцидент произошел с судном под названием «Нарголь» у иранского порта Астара в Каспийском море, когда оно отплывало от причала, чтобы проследовать дальше в сторону Азербайджана.

Minval.az