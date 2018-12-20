Председатель подкомитета Европарламента по обороне и безопасности Анна Фотыга направила верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини обращение, связанное с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

В обращении было подчеркнуто, что в последнее время наблюдается увеличение числа граждан ЕС, незаконное посещающих территории Азербайджана. Также говорится, что предлагаемые в некоторых случаях туристическими агентствами, действующими в странах ЕС, такие незаконные визиты нарушают международное право, нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию и наносят удар международному авторитету ЕС, отмечается, что во многих случаях незаконно посещающие оккупированные территории Азербайджана объявляются «нежелательными лицами», а также данные граждане ЕС, направляющиеся на территории, где каждую секунду могут произойти военные столкновения, ставят под угрозу собственные жизни.

Ставятся под вопрос шаги ЕС, предпринимаемые по предотвращению такого рода незаконных визитов, идет призыв к тому, чтобы ЕС заранее в онлайн форме уведомляло своих граждан о последствиях с точки зрения права и безопасности, которые могут иметь незаконные визиты.

Minval.az