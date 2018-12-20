Россия где находится штаб, который пытается управлять миром, и этот штаб находится не в Москве. Об этом на пресс-конференции 20 декабря заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Wall Street Journal.

СМИ спросили его о том, что действительно ли он ка президент России хочет управлять миром, как это многие считают на Западе. «Что касается управления миром — мы знаем, где находится штаб, который пытается управлять миром, и он находится не в Москве. Это связано с ведущей ролью Соединенных Штатов в мировой экономике, с расходами на оборону, которые в США значительно больше, чем в России. И вы считаете, что наша цель — управлять миром?», — ответил Путин.

Пл его мнению, такое мнение на Западе — «это штамп, навязываемый, чтобы сплачивать страны НАТО». «Нужна внешняя угроза. Надо против кого-то сплачиваться. Вот против России хорошо — это крупнейшая ядерная держава. В Восточной Европе процветает русофобия. Это вредно, эксплуатация фобий прошлого мешает двигаться вперед. На самом деле наша главная цель, нашей внешней политики — обеспечить развитие Российской Федерации, укрепление нашей страны внутри, чтобы она заняла достойное место на международной арене, как равная среди равных. Мы выступаем за укрепление международного права на основании устава ООН», — подчеркнул президент России.

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