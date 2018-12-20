Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему у Владимира Путина нет смартфона. Его использование представитель Кремля назвал «добровольным эксгибиоционизмом».

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у российского лидера смартфон, Песков ответил: «Насколько я знаю, нет. У него телефона нет», цитирует его ТАСС со ссылкой на телеканал Россия 24″.

«Вы не забывайте, что иметь смартфон — это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что я готов выставлять все на всеобщий показ», — пояснил пресс-секретарь. «К сожалению, так устроен мир, и нужно отдавать себе в этом отчет. Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин», — подчеркнул Песков.

По его словам, «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».

Кроме того, Песков рассказал, что подготовленные для президента информационные материалы он по-прежнему смотрит в виде распечаток. «Папки с распечатками существуют, существуют дайджесты, которые делаются на бумаге, телевизионные дайджесты, которые делаются на электронных носителях. Но и сам президент может в компьютере посмотреть, интернет, традиционно, и телевизор», — добавил он.

Путин признался, что у него нет смартфона, в феврале в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию. Глава научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук тогда обратил внимание, что для обработки голосового сообщения, отправленного со смартфона, который «есть у каждого в кармане» затрачивается столько же энергии, сколько нужно для кипячения литра воды».

«Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона», — прокомментировал Путин выступление Ковальчука. «И у Вас нет. Видите? А ведь говорит, у всех есть», — добавил глава государства.

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