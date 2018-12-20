Nar предлагает новые выгодные роуминговые пакеты для абонентов, путешествующих за границей в зимний сезон и в канун Нового года. Отныне, во время поездок за границу абоненты Nar могут использовать 4 новых роуминговых пакета, которые доступны по выгодным ценам. Все, что им нужно для этого, это заказать один из роуминговых пакетов отправляясь в путешествие. В пакет «Роуминг 9» входит 500 МБ интернета, в пакет «Роуминг 15» входит 500 МБ интернета и 50 минут разговоров, в пакет «Роуминг 18» входит 1 ГБ интернета, а в пакет «Роуминг 28» входит 1 ГБ интернета и 100 минут разговоров. Письменные сообщения через WhatsApp бесплатны в пакетах «Роуминг 18» и «Роуминг 28».

Чтобы проверить баланс интернета и минут пакета достаточно набрать *777#20#YES. Срок действия составляет 5 дней для пакетов «Роуминг 9» и «Роуминг 15» и 15 дней для пакетов «Роуминг 18» и «Роуминг 28».

Для получения дополнительной информации о роуминговых пакетах посетите сайт nar.az или отправьте «R» на номер 777.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7300 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

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