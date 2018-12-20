Никаких сведений о российском военнослужащем, подозреваемом в убийстве 2 декабря 57-летней жительницы района Слободка в Гюмри Джульеты Гукасян, армянские правоохранители не сообщают, ни имени, ни фамилии, ни профессии, ни места рождения, сообщает издание Aravot.

«Нам удалось уточнить, что российскому военнослужащему 23 года, он не срочник, а контрактник, срок службы которого уже подходил к концу, и в случае непродления контракта он, вероятно, покинул бы Армению.

СМИ пишут, что это некто А.Р., который работал водителем-механиком на 102-й российской военной базе.

Он жил в арендованной квартире в квартале Ани в Гюмри. В тот день он всю ночь с двумя своими сослуживцами пировал в ночном клубе, расположенном в квартале Слободка, напился и устроил ссору, которая вылилась в драку. Кстати, по данным наших источников в правоохранительной системе, есть пострадавшие и по делу драки в клубе», — отмечает издание.

Российский военнослужащий, выйдя разозленным из клуба, пошел по улице и излил весь свой гнев на первого попавшегося человека. В данном случае его жертвой стала работница жилищно-коммунальной службы Гюмрийской мэрии, которая рано утром направлялась на работу.

«Есть сведения о том, что одежда на женщине была спущена, и была ли попытка изнасилования, ответ на это даст судебно-медицинская экспертиза. Согласно нашим источникам, в первый же день случившегося российского военнослужащего арестовали армянские правоохранители, видеокамеры зафиксировали момент избиения женщины, но лицо избивающего мужчины на кадрах было размытым.

Согласно нашим источникам в правоохранительной системе, через несколько дней, когда уже имелось достаточно доказательств, российский военнослужащий только тогда дал признательные показания, после чего ему было предъявлено обвинение, и решением суда общей юрисдикции Ширакского марза мерой пресечения ему был назначен арест. В настоящее время он находится на российской военной базе», — указывается в материале.

Издание напоминает, что лицо гюмрийской женщины было избито до неузнаваемости, когда она была переведена в Гюмрийский медицинский центр, в больнице все были потрясены. По словам врачей, которые увидели эту женщину в таком состоянии, они не видели случая подобной жестокости. Ей был поставлен диагноз: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, травматический шок. Но только в результате судебно-медицинской экспертизы станет известна степень жестокости избиения.

Пользователи интернета из Гюмри сообщили, что женщину били бутылкой от вина.

Minval.az