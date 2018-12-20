Пострадавшие от российской агрессии три страны – Украина, Молдова и Грузия – создали совместную платформу по реинтеграции оккупированных Россией территорий и противодействию агрессору. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, сообщают украинские СМИ.

Соответствующий меморандум подписали в Тбилиси (Грузия) вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Кристина Лесник, глава МТОТ Украины Вадим Черныш и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.

Теперь страны благодаря новой платформе будут меняться опытом в сфере прав человека, противодействия кремлевской пропаганде и информационной войне, установления и поддержания связей с населением оккупированных территорий трех стран.

«Если действовать всем вместе, соединив наши усилия, политика, которую проводит РФ, будет неэффективной. На международной арене уже никто не поддерживает Россию, так же, как и не верят ее громким заявлениям. Мы будем работать и делиться наработками исключительно в невоенной сфере противодействия гибридным угрозам со стороны РФ. … Украине есть, что показать, ведь мы сделали серьезный прогресс в изучении и исследовании сферы гибридных угроз. И так же мы хотим максимально изучить наработки Грузии и Молдовы для того, чтобы имплементировать лучший опыт», – сказал украинский министр Вадим Черныш.

Minval.az