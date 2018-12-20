Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак отправил письмо в кабинет министров Армении, в частности, своему армянскому коллеге Тиграну Авиняну.

В нем он отметил, что российский газ на границе будет стоить 215 долларов за 1000 кубометров, и это не подлежит обсуждению, сообщает газета «168 жам», ссылаясь на собственные источники.

«Комментарий по данному поводу мы попытались получить от самого Авиняна. Однако руководитель его офиса Вараг Сисерян заявил, что у вице-премьера Армении в течение дня состоится несколько встреч, и он не сможет ответить на вопрос. Но сам офис, согласно установленному порядку, ответит на данный запрос в течение 5 дней. Добавим, что сейчас Армения приобретает газ на границе за 150 долларов», — отмечает издание.

Minval.az