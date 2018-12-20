Правительство Армении на заседании в четверг одобрило проект указа президента республики об утверждении соглашения с Евросоюзом «О стимулировании атомной безопасности Армении и проведении стресс-тестов», сообщает Интерфакс.
Общая стоимость программы составляет 6,5 млн евро, и будет полностью профинансирована Евросоюзом.
Соглашение подписано между Арменией и ЕС в сентябре 2018 года и является частью Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного Арменией и ЕС в ноябре 2017 года.
Правительство представило проект на утверждение президента Армении.
Программа будет начата после вступления соглашения в силу и продлится восемь лет.