Правительство Армении на заседании в четверг одобрило проект указа президента республики об утверждении соглашения с Евросоюзом «О стимулировании атомной безопасности Армении и проведении стресс-тестов», сообщает Интерфакс.

Общая стоимость программы составляет 6,5 млн евро, и будет полностью профинансирована Евросоюзом.

Соглашение подписано между Арменией и ЕС в сентябре 2018 года и является частью Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанного Арменией и ЕС в ноябре 2017 года.

Правительство представило проект на утверждение президента Армении.

Программа будет начата после вступления соглашения в силу и продлится восемь лет.

Minval.az