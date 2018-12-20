Турция проводит интенсивную работу по подготовке к проведению военной операции в Сирии. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Это первое официальное заявление Анкары после того, как стало известно о решении США вывести войска из Сирии, сообщает ТАСС.

«Теперь перед нами стоят Манбидж и восток Евфрата. Мы проводим интенсивную работу по этой теме», — приводит слова главы минобороны телеканал NTV.

Министр также прокомментировал авиаудары ВВС Турции по северным районам Ирака. По его словам, «удары наносились с особой точностью, чтобы минимизировать ущерб для мирного населения».

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