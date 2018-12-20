По китайскому телевидению показывают стройные ряды сгорбленных за швейными машинками людей. Это этнические казахи и уйгуры, которые были задержаны и отправлены в лагеря политического перевоспитания. Сейчас их показывают в качестве примера раскаявшихся и устроившихся на работу на завод, сообщает Minval.az со ссылкой на The New York Times.

Скриншот с кадров сюжета китайского телеканала взят с сайта nytimes.com

Правящая партия Китая в своей пропагандистской речи заявила, что разветвленная сеть политических лагерей в Синьцзяне предоставляет профессиональную подготовку и помогает заключенным с устройством на работу, чтобы избавить их от нищеты, отсталости и искушений радикального ислама.

Однако отчеты и спутниковые фото с мест заключения свидетельствуют о том, что все новых и новых заключенных отправляют на заводы и фабрики, построенные недалеко от лагерей. Там заключенные не имеют иного выбора, кроме как многочасового труда.



Спутниковый снимок месторасположения одного из лагерей политического перевоспитания и швейная фабрика на его территории. Фото: New York Times

«Эти задержанные представляют собой источник бесплатного или очень низкооплачиваемого труда на китайских фабриках», — рассказал турецкий исследователь Мехмет Волкан Касикчи, который разговаривал с родственниками заключенных, работающих на заводах в Китае.

Напомним, начиная с лета 2018 года, в казахских СМИ появились сообщения о том, что этнических казахов, проживающих в СУАР, задерживают и отправляют в лагеря политического перевоспитания. Поводом для отправки может служить что угодно — слишком сильное восхищение экономическим ростом Казахстана или наличие в телефоне приложения для чтения Корана.

Самым громким прецедентом стал судебный процесс против гражданки Китая, этнической казашки Сайрагуль Саутбаевой, которая пересекла китайскую границу, чтобы увидеться со своими мужем и детьми. В 2014 году они уехали из Китая и получили в Казахстане статус оралманов.

Женщину из Китая не выпускали, мотивируя тем, что на работе она имела доступ к секретным документам. За судебным процессом пристально следили правозащитники и общественность. В случае признания вины Сайрагуль грозила депортация в Китай и смертная казнь.

В итоге женщине назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно и освободили прямо в зале суда.

В конце ноября появились сообщения о том, что в лагеря перевоспитания стали забирать этнических кыргызов, проживающих в СУАР.

Так, из одного села, в котором проживает около полутора тысяч этнических кыргызов, в лагеря политического перевоспитания забрали 300 человек, включая представителей интеллигенции.

Minval.az