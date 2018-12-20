Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его сын планирует завершить карьеру в смешанных единоборствах, передает Sport24.

По его словам, россиянину остался один бой в UFC.

«У нас еще по контракту один бой. И обязательства с Reebok — еще четыре месяца. Потом должен быть новый контракт — или мы свободные люди. У нас есть много предложений от разных лиг. У нас остались обязательства перед UFC — один бой. Хабибу три-четыре боя осталось. Думаю, достаточно. Как сложится, один всевышний знает, но планы таковы», — сказал Нурмагомедов-старший.

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