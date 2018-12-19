Находящийся с визитом в Турции для участия в 11-м Заседании Азербайджано-Турецкого Военного Диалога на Высшем Уровне заместитель министра обороны по личному составу, начальник Главного управления по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с начальником Генерального штаба Турции генералом армии Яшаром Гюлером.

Как сообщает МО АР, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других сферах, а также вопросы укрепления дружеских отношений между армиями двух стран.

Генерал-лейтенант К.Велиев передал приветствия Министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова и первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова начальнику Генерального штаба Турции генералу армии Я.Гюлеру, а также выразил ему признательность за теплый прием.

Minval.az