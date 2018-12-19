«95% позиционных передвижений в нахиджеванском направлении имело место в феврале-мае».

Об этом заявил в беседе с журналистами и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанская армия взяла под свой контроль 11 тыс. га территории на нахчыванском направлении.

«Если я не ошибаюсь, министр обороны несколько раз приглашал группу журналистов, которая на месте ознакомилась с ситуацией на границе. Я вижу, как представители прежних властей выступают с какими-то комментариями. 95% позиционных передвижений на нахиджеванском направлении имело место в феврале-мае. Если что-то и было, то оно имело место именно в эти месяцы, еще до моего вступления в должность премьер-министра. На самом деле определенные передвижения позиций имели место, и происходило это по обе стороны. Я официально заявляю о том, что территории, которые по положению на 8 мая были под контролем ВС Армении, так и продолжают пребывать под нашим контролем. Я даже говорил, что в результате этих процессов позиции наших ВС улучшились, и стратегическая инициатива как была, так и продолжает оставаться в руках наших ВС. Никаких территориальных уступок в период моего премьерства не было», — цитирует Пашиняна News.am.

Minval.az