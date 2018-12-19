Ереван ведет независимую политику, и это должно быть заметно, сказал журналистам в среду и. о. премьер-министра Никол Пашинян, комментируя слова замглавы МИД РФ.

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва рассчитывает на то, что новое руководство Армении найдет мужество противостоять шантажу и давлению со стороны США и будет самостоятельно принимать решения.

«У меня возник вопрос, я обязательно использую повод, чтобы получить у российских коллег сведения, на чем основана их информация. Ранее я говорил и публично, и в ходе рабочих встреч, что Армения ведет независимую политику», — сказал Пашинян.

По его словам, если не все, но многие это видят. Армения продолжит эту политику.

Кроме того, по его словам, новое правительство Армении не обсуждало с Россией вопрос отсутствия в биолабораториях в Армении иностранных военных.

«Я могу сказать, что раньше подобное соглашение обсуждалось с армянскими властями. При нашем правительстве мы никогда по этой теме с российскими коллегами не обсуждали этого», — сказал Пашинян.

Что касается заявления Лаврова о подготовке подобного документа, Пашинян сказал, что нужно подробнее уточнить у главы МИД России, о чем именно идет речь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде» сказал, что Армения и Россия готовят новое соглашение о сотрудничестве, гарантирующее отсутствие в биолабораториях в Армении иностранных военных. Это поможет сделать работу подобных биолабораторий транспарентной, считает российский министр.

Minval.az