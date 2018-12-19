Несколько человек задержаны в Литве по подозрению в шпионской деятельности в пользу России — среди них бывший председатель оппозиционного «Социалистического народного фронта» Альгирдас Палецкис. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на прокуратуру страны.

Точное количество задержанных не называется, однако известно, что все они были связаны с различными непарламентскими партиями. По словам генкомиссара Литвы Линаса Пярнаваса, выявленная сеть «представляет угрозу национальной безопасности нашей страны».

Палецкис был заключен под стражу еще в октябре. Источники издания утверждают, что он занимался сбором информации по заказу российских спецслужб и был задержан с поличным.

Также среди подозреваемых — гражданин России Валерий Иванов, задержанный 18 декабря. У него при обыске было найдено оружие.

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