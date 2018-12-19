В Сети опубликованы вдохновляющие кадры, которые доказывают, что даже заклятые враги могут порой прийти на помощь друг другу,сообщает РЕН ТВ.

На видео кот упал в воду в небольшой фонтан, и напуганное животное уже не могло самостоятельно выбраться. Лишь изо всех сил держалось за контейнеры. Выплыть у него никак бы не получилось.

Спасать его бросился пес. Причем кот сначала испугался и начал отбиваться от него. Тогда пес сам спрыгнул в воду, поднырнул под кота, посадил на спину и помог ему добраться до бортика.

Minval.az