Актриса и зоозащитница Памела Андерсон попросила российского президента Владимира Путина остановить вылов косаток и белух, которых отправляют на продажу в китайские океанариумы. Об этом говорится на сайте фонда Памелы Андерсон.

«Я пристально слежу за тем, как развивается эта ситуация, и надеюсь, что эти потрясающие млекопитающие скоро будут выпущены из «китовой тюрьмы», а этот ужасный бизнес уйдет в историю», — заявила Андерсон.

В Кремле сообщили, что Путин пока не ознакомился с обращением зоозащитницы. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что губернатору Приморского края Олегу Кожемяко уже передали просьбу разобраться в ситуации.

Minval.az