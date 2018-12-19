В Румынии погибла популярная поп-певица Анка Поп. Она скончалась в результате ДТП, когда не справившись с управлением, она упала на автомобиле в реку Дунай. Тело молодой женщины было найдено на дне дайверами. Об этом пишет Express.

Полиция начала разыскивать артистку после того, как сестра заявила в правоохранительные органы о ее пропаже. На момент смерти Анке Поп было 34 года.

Артистка вместе с семьей эмигрировала в Канаду в 1987 году, однако позднее вернулась.

В 2017 вышел дебютный альбом исполнительницы под названием Anca Pop.

Певица была также известна по сотрудничеству с музыкантом Гораном Бреговичем.

Minval.az