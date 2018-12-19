Бывший советский президент Михаил Горбачев не согласился с высказыванием российского лидера Владимира Путина об одностороннем разоружении СССР в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает «РИА Новости».

По его мнению, Путина неправильно проинформировали. «Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет – как советских, так и американских», — подчеркнул он.

Горбачев отметил, что по договору, в частности, было уничтожено 109 ракет «Першинг-2», которые были размещены на территории ФРГ и способны за 10 минут достичь территории СССР. Ракеты воздушного базирования, в свою очередь, охватывались договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подчеркнул бывший советский президент.

«Значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 г. Все решения, принимавшиеся на переговорах по разоружению, тщательно прорабатывались в ведомствах, в том числе в Министерстве обороны и Генштабе», — добавил Горбачев.

Ранее на заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что по договору РСМД ликвидировались ракеты наземного базирования, причем у СССР были только такие ракеты, а у США «были [ракеты] и морского, и воздушного базирования». «Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение – одному богу известно», — отметил российский президент.

Договор РСМД был подписан в 1987 г. Горбачевым и Рональдом Рейганом, который был тогда президентом США.

Нынешний американский лидер Дональд Трамп в октябре рассказал о планах разорвать с Россией договор РСМД, так как, по его мнению, Москва нарушает его положения. Москва заявляет, что соблюдает договор.

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