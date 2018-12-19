Япония выразила протест в связи со строительством казарм для российских военнослужащих на Курильских островах Итуруп и Кунашир. Об этом пишет газета The Mainichi со ссылкой на главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу.

По его словам, заявление было сделано в среду, 18 декабря, по дипломатическим каналам в Москве. Он также отметил, что в настоящий момент стороны работают над ускорением переговоров по мирному договору, которые были затруднены из-за территориального спора.

По информации ТАСС, общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир будут заселены до конца 2018 года. Начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев отметил, что два аналогичных общежития были сданы в 2017 году. В 2019-м планируется построить еще два-три на Итурупе и одно на Кунашире.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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