Американец заказал в ресторане устрицу и обнаружил в ней жемчужину. Об этом сообщает информационный портал CBS News.

Рик Энтош (Rick Antosh) решил вместе с другом полакомиться жареными устрицами в одном из устричных баров Манхэттена. Положив в рот моллюска, он почувствовал что-то странное. «Я не укусил это, но мне показалось, что что-то не так. Я подумал, что у меня вылетела пломба или откололся кусок зуба», — рассказал американец.

Как оказалось, во рту у него была жемчужина неидеальной формы и с темным пятном. Официанты подтвердили, что это действительно жемчуг. Один из шеф-поваров заведения отметил, что за 28 лет работы он лишь во второй раз увидел подобное.

Жемчужина может стоить тысячи долларов, однако он не собирается ее оценивать, так как не планирует продавать. Мужчина заявил, что будет держать у себя ее как талисман, если его кот никуда ее не денет.

«Сейчас конец года и, знаете, это знак, что в следующем году все будет хорошо», — считает Энтош. Он заявил, что продолжит есть устрицы в надежде найти еще одну жемчужину.

Minval.az