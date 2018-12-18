18 декабря в Анкаре начало свою работу 11-е Заседание Азербайджано-Турецкого Военного Диалога на Высшем Уровне.

Сначала азербайджанская делегация посетила парк Гейдара Алиева в Анкаре и возложила венок к памятнику Великому лидеру. Делегация также посетила мавзолей Ататюрка, сообщает МО АР.

Затем состоялось пленарное заседание делегаций в расширенном составе, где с приветственными речами выступили сопредседатели с обеих сторон и были представлены брифинги о состоянии региональной безопасности.

Заседание продолжило свою работу в составе рабочих групп.

В ходе заседания, которое продлится до 20 декабря, будут обсуждаться текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, а также вопросы укрепления дружеских отношений между армиями двух стран и основные направления деятельности для решения предстоящих задач 2019 году.

В ходе обсуждений в рамках военного диалога будут проанализированы работы, проделанные в текущем году и согласован план действий на 2019 год.

Отметим, что сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны по личному составу, генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны – второй начальник Генерального Штаба, корпусной генерал Метин Гюрак.

Minval.az