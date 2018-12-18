Азербайджан будет неустанно работать с зарубежными странами для еще большего укрепления дружественных связей.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года.

«Для меня большая честь передать самые искренние поздравления президента Ильхама Алиева вашим странам, главам ваших государств и правительств, вашим народам и, самое главное, членам ваших семей в связи с наступающим Новым годом. Какое приятное совпадение, что название этого здания — Дворец саадат, что в переводе означает Дворец счастья. Мы желаем счастья, процветания, мира вашим странам в наступающем новом году. Я уверен, что в новом году мы будем неустанно работать вместе, чтобы еще больше укреплять наше сотрудничество и дружественные связи между нашими странами. Я также пользуюсь этой возможностью и присоединяюсь к министру и поздравляю вас с Рождеством. Счастливого Рождества», — сказал он.

Гаджиев отметил, что в Азербайджане с воодушевлением празднуется как Новруз и Рамазан, так и Новый год.

«Это показывает инклюзивность азербайджанского общества, а также показывает наше уважение ко всем культурам, цивилизациям и традициям и в целом мультикультурность азербайджанского общества», — добавил он.

Minval.az