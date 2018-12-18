Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о «сокрушительной победе» в войне с коррупцией. Такое заявление китайский лидер сделал, выступая с речью на торжественном собрании в честь 40-летия «политики реформ и открытости».

В своем выступлении, продолжавшемся около 80 минут, Си Цзиньпин затронул широкий спектр вопросов как внутренней, так и внешней политики. В частности, он заявил, что Китай не стремится к гегемонии на мировой арене, но и «не позволит кому-либо диктовать стране или ее жителям, что они должны делать или не делать».

Также китайский лидер особо подчеркнул руководящую и направляющую роль партии в успехе реформ.

Minval.az