Выяснялись подробности ЧП в одной из частей Минобороны Армении, произошедшего 17 декабря, о котором ранее сообщил Minval.az.

По факту ранения 19-летнего военнослужащего Андраника Ованнисяна возбуждено уголовное дело. Об этом «Фактинфо» сообщила советник председателя Следственного комитета РА Сона Трузян.

Она также проинформировала, что военнослужащий, по предварительным данным, получил огнестрельное ранение в челюсть в результате произведенного из закрепленного за ним оружия выстрела. Инцидент произошел во время несения боевого дежурства.

«Военнослужащий был немедленно доставлен в госпиталь. На основании предварительных данных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 («Доведение до самоубийства») УК РА. В рамках уголовного дела проработаны рабочие версии, для проверки каждой из которых ведется расследования», – сообщила Сона Трузян.