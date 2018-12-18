Президент Ирана Хасан Роухани посетит в среду с официальным визитом Анкару, сообщило агентство ИРНА со ссылкой на пресс-службу иранского президента.

Визит состоится по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и продлится два дня.

Х.Роухани будут сопровождать высокопоставленные официальные лица Ирана. Президенты совместно проведут заседание верховного совета стратегических отношений. Ожидается, что два лидера подпишут соглашения в сфере экономики, политики и культуры, отмечает агентство.

Minval.az