В биолабораториях, обеспечивающих повышение уровня санитарно-эпидемиологического контроля, работают исключительно армянские специалисты, заявила Aysor.am пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Лаборатории принадлежат Армении и носят гражданский характер. В случае с Арменией нет речи о военном присутствии», — сказала А.Нагдалян.

Напомним, что сегодня посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что Армения и Россия проводят диалог по разработке соглашения о неприсутствии иностранных военных на действующих в Армении биолабораториях.

«Идет диалог по вопросу деятельности биолабораторий не только в Армении, но и в других странах. Этот вопрос нас беспокоит. Речь идет о необходимости транспарентности деятельности лабораторий, неразмещения иностранных военных», — сказал посол России в Армении Сергей Копыркин сегодня на пресс-конференции.

По его словам, с армянской стороны есть взаимопонимание и диалог ведется конструктивно.

Minval.az